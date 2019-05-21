Шипулин обещал разобраться с низкими зарплатами врачей в Серове

Во время пресс-конференции в Серове Антон Шипулин пояснил, что, согласно майским указам президента России Владимира Путина, врачи должны получать в среднем 30 тысяч рублей ежемесячно. Согласно квитанциям, которые предоставили работники серовской больницы, они получают 11 тысяч рублей. В связи с этим биатлонист обещал провести встречу с работниками здравоохранения, взять вопрос на контроль и разобраться в ситуации.

Напомним, что скандал вокруг серовской больницы разразился после обращения в СМИ работников медучреждения, которые рассказали, что уже несколько лет их зарплата в среднем составляет 11 тысяч рублей. При том что главврач медучреждения зарабатывает, по их словам, более 100 тысяч рублей в месяц. Также медработники сообщили, что не получают премий, а санитарок перевели в уборщицы.