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Свердловские садоводы начали переходить на плату за вывоз мусора по факту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Boat vehicle waterway container waste garbage 1082432 pxhere.com

Свердловские садоводы начали переходить на плату за вывоз мусора по факту

Вчера, 23:12ОбществоФото: pxhere.com
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