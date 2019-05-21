«Тагильский рабочий» отчитался о снижении доходов. Издание попросит помощи у Пинаева
Комиссия по местному самоуправлению и информационной политике Нижнетагильской гордумы обсудила перспективы муниципального издания «Тагильский рабочий». Руководство газеты пожаловалось на снижение рекламных доходов и намеревается увеличить подписку газеты с помощью главы города Владислава Пинаева.
По словам директора «Тагилпресс» Сергея Лошкина, бюджетного финансирования на 2019 год (13,5 млн рублей) вполне хватает, в том числе на зарплаты сотрудникам, но коммерческие доходы из года в год снижаются.
Доходы от продажи [газеты] растут, доходы от рекламы снижаются. Борьба за рекламодателя — острая ситуация. Рекламодатели не делают рекламу в «нецвете»,рассказал Лошкин.
Медиаменеджер также отметил рост посещаемости сайта «Тагильского рабочего»: 50 тысяч посетителей в апреле против 30 тысяч месяцем ранее. Депутат Андрей Палатов предложил наполнять сайт более актуальной информацией для работников заводов, чтобы повысить число читателей. А председатель гордумы Алексей Пырин заявил, что в целом «Тагильский рабочий» делает хороший продукт — в четверге его всегда ждёшь.
По итогу комиссии было решено обратиться к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, чтобы к праздничным датам увеличить число подписчиков среди ветеранов, но предварительно нужно посчитать, в какую сумму это обойдётся городской казне.
Согласно отчёту «ТР», за 2018 год издание заработало 8 миллионов рублей. Сейчас тираж газеты — восемь тысяч, из которых 2,5 тысячи — постоянные подписчики.