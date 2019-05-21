В Екатеринбурге демонтируют забор у Храма-на-Драме

20 мая жителям уральской столицы сообщили, что забор на месте строительства храма будет демонтирован, и горожане вновь получат свободный доступ в сквер. Утром 21 мая очевидцы рассказали, что, несмотря на дождь, в сквере замечены рабочие, демонтирующие ограждение.

Напомним, что противостояние у Театра драмы длилось с 13 мая. Погасить народные волнения удалось только после того, как мэрия Екатеринбурга пообещала провести народное голосование. 20 мая мэрия официально сообщила о поиске нового места для строительства храма и предложила горожанам предоставить свои варианты. В этот же день в Екатеринбург для помощи в разрешении конфликта приезжали депутаты Госдумы.