В Екатеринбурге дизайнер «примерил» храм святой Екатерины на новые площадки
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Роман Дик / Facebook
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Дизайнер Рома Дик нарисовал иллюстрации с изображением храма святой Екатерины. Храм изображен на тех площадках, которые предложил губернатор Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург, Конфликт вокруг Храма-на-Драме
Екатеринбургский дизайнер представил, как спишется храм на тех четырех площадках, которые ранее были предложены Евгением Куйвашевым. Дизайнер также добавил два своих варианта — пустырь на углу Фурманова — Белинского и площадь 1905 года.
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21 мая в мэрию Екатеринбурга поступило 2530 обращений с предложениями, где можно построить храм. Предложения будут принимать в течение 10 дней. После этого пройдет голосование.
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