В Екатеринбурге на Ural Music Night выступит украинская певица Maruv
28 июня в Екатеринбурге на Ural Music Night выступит певица из Украины Maruv, сообщает «Областная газета».
Также на площадке с украинской певицей выступит исполнительница из России Настя Кудри, там же появится Баба Яга в совместной программе с группой QUEENS.
Хэдлайнером сцены на Площади 1905 гоода стал Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением дирижера Александра Соловьева.
На площадке «Дисколенд», которая в 2019 году переместится на улицу Вайнера, выступит немецкая группа Dschinghis Khan.
Жители и гости Екатеринбурга смогут присутствовать на концерте Адама Бен Эзры из Израиля. С сольной программой концерт выступит на сцене у Камерного театра, а также сыграет сет на открытой джазовой площадке angelo.
Ранее сообщалось о том, что в Ural Music Night в Екатеринбурге примут участие такие исполнители, как Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch BigBand (Германия), Иван Бессонов, «Ромарио», Рита DАКОТА, Максим Свобода, ЛСП, «Запрещённые барабанщики», Riscas и The Assist.