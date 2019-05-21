В Екатеринбурге на Ural Music Night выступит украинская певица Maruv

Также на площадке с украинской певицей выступит исполнительница из России Настя Кудри, там же появится Баба Яга в совместной программе с группой QUEENS.

Хэдлайнером сцены на Площади 1905 гоода стал Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением дирижера Александра Соловьева.

На площадке «Дисколенд», которая в 2019 году переместится на улицу Вайнера, выступит немецкая группа Dschinghis Khan.

Жители и гости Екатеринбурга смогут присутствовать на концерте Адама Бен Эзры из Израиля. С сольной программой концерт выступит на сцене у Камерного театра, а также сыграет сет на открытой джазовой площадке angelo.