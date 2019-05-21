В Екатеринбурге за долги мужчина отдал приставам автомобиль жены

Жительница Екатеринбурга не выплатила компенсацию за неиспользованную туристическую поездку, сумма задолженности составила 87 тысяч рублей. Приставы пытались призвать должницу к оплате, после нескольких неудачных попыток они приехали к женщине домой. На месте екатеринбурженки не оказалось, дверь открыл ее муж.

Мужчина пояснил, что его жена плохо водит автомобиль и согласился предоставить им транспортное средство в счет уплаты долга. В соответствии с судебным решением приставы наложили арест на автомобиль марки Ford Vision. На машине на момент ареста имелись следы неоднократных ДТП. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. После проведения экспертизы по оценке транспортного средства, машина будет выставлена на аукцион.