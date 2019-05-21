В Екатеринбурге за долги мужчина отдал приставам автомобиль жены
Сегодня, 14:23ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге мужчина отдал судебным приставам автомобиль жены, задолжавшей 87 тысяч рублей, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга не выплатила компенсацию за неиспользованную туристическую поездку, сумма задолженности составила 87 тысяч рублей. Приставы пытались призвать должницу к оплате, после нескольких неудачных попыток они приехали к женщине домой. На месте екатеринбурженки не оказалось, дверь открыл ее муж.
Мужчина пояснил, что его жена плохо водит автомобиль и согласился предоставить им транспортное средство в счет уплаты долга. В соответствии с судебным решением приставы наложили арест на автомобиль марки Ford Vision. На машине на момент ареста имелись следы неоднократных ДТП. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. После проведения экспертизы по оценке транспортного средства, машина будет выставлена на аукцион.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей