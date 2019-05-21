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В Екатеринбурге защитники сквера у Драмы получат значки «Скверу быть»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге защитники сквера у Драмы получат значки «Скверу быть»

Вчера, 23:31ОбществоФото: Дмитрий Фатхиев-Долохов
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