В Екатеринбурге защитники сквера у Драмы получат значки «Скверу быть»

По бокам от забора, который за всё время протеста много раз сносился, топился в городском пруду и устанавливался вновь, будут расположены зелёные деревья. На самом заборе жёлтого цвета нанесут надпись «Скверу быть». Готовы пины будут в течение месяца в ограниченном количестве — всего 100 штук. Их получат бесплатно те, кто поддерживал протестное движение.