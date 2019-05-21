В Екатеринбурге защитники сквера у Драмы получат значки «Скверу быть»
Вчера, 23:31ОбществоФото: Дмитрий Фатхиев-Долохов
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Дизайнер и идейный вдохновитель проекта old_ekb Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустит значки «Скверу быть», которые будут посвящены протестным акциям против строительства храма святой Екатерины. Главным элементом значка станет забор, сообщает «ЕТВ».
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
По бокам от забора, который за всё время протеста много раз сносился, топился в городском пруду и устанавливался вновь, будут расположены зелёные деревья. На самом заборе жёлтого цвета нанесут надпись «Скверу быть». Готовы пины будут в течение месяца в ограниченном количестве — всего 100 штук. Их получат бесплатно те, кто поддерживал протестное движение.
Если захотим больше, обращайтесь с поддержкой,написал Фатхиев-Долохов в посте на своей странице в Facebook.
В комментариях под заметкой уже появились коммерческие предложения — есть люди, готовые заплатить за значок.
Жёлтый забор останется только на этих значках. 21 мая рабочие приступили к его демонтажу.
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