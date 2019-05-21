В екатеринбургском «Кольцово» открылся капсульный отель

Новый отель функционирует в общей зоне международного Терминала В. Здесь находятся 14 капсул, каждая из которых имеет размеры 2 метра на 1,6 метра. Каждая ячейка оборудована двуспальной кроватью, системой вентиляции, телевизором, электрическими розетками, зеркалом с подсветкой, сейфом, USB и Wi-Fi.

Для того, чтобы отдохнуть в капсуле, клиентам отеля необходимо внести оплату в размере 350 рублей за час. В случае заказа ячейки на 4-6 часов, предусмотрена плата в размере 300 рублей за каждый час. Если клиент арендовал капсулу на срок от 7 часов, стоимость снижается до 250 рублей.

При двухместном размещении каждый час дорожает на 100 рублей.