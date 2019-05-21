В Нижнем Тагиле начали строительство детского сада

Новый детский сад будет расположен на улице Удовенко. По данным городской администрации, подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс» уже приступила к подготовке строительства — общестроительный этап работ на объекте стартует до 1 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на 1 сентября 2019 года очередь в ясельные группы состоит из 2819 детей. В течение трёх лет планируется построить ещё четыре новых детских сада: в микрорайоне «Запрудный», в Приречном микрорайоне, на Уральском проспекте и улице Сланцевой.