В Нижнем Тагиле начали строительство детского сада

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Началось строительство нового детского сада на 170 мест в микрорайоне «Муринские пруды». Работы должны быть окончена в 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Новый детский сад будет расположен на улице Удовенко. По данным городской администрации, подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс» уже приступила к подготовке строительства — общестроительный этап работ на объекте стартует до 1 июня.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на 1 сентября 2019 года очередь в ясельные группы состоит из 2819 детей. В течение трёх лет планируется построить ещё четыре новых детских сада: в микрорайоне «Запрудный», в Приречном микрорайоне, на Уральском проспекте и улице Сланцевой.
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