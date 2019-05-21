В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству дворов на Газетной и ВМЗ

Во дворах, уже традиционно, будут расширены парковки, установлены спортивные зоны и зоны отдыха, детские площадки, заменено освещение. Во дворе на ВМЗ из-за перепадов ландшафта для удобства жителей установят 18 лестниц.

С моей точки зрения, здесь будет самая интересная и самая дорогостоящая площадка. Будет интересный рельеф, будет большое количество лестничных маршей. Это как раз тот двор, где можно прямо сказать – программа такая нужна, и никому самостоятельно такой проект не реализовать. Всё идёт ровно по графику, пока опасений никаких нет,рассказал Владислав Пинаев.

Во дворе на Газетной, 41 при проектировании возникли сложности из-за большого количества подземных коммуникаций. Однако все вопросы, по словам Владислава Пинаева, были решены. В связи с этим пришлось отказаться от асфальтированных парковок, они будут грунтовыми.