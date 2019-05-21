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В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству дворов на Газетной и ВМЗ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству дворов на Газетной и ВМЗ

Сегодня, 13:37ОбществоФото: TagilCity.ru
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