В Нижнем Тагиле начались работы по благоустройству дворов на Газетной и ВМЗ
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил дворы на улицах Газетной, 41 и Нижняя Черепанова, 17, где начались работы по благоустройству в рамках программы по формированию городской комфортной среды.
Во дворах, уже традиционно, будут расширены парковки, установлены спортивные зоны и зоны отдыха, детские площадки, заменено освещение. Во дворе на ВМЗ из-за перепадов ландшафта для удобства жителей установят 18 лестниц.
С моей точки зрения, здесь будет самая интересная и самая дорогостоящая площадка. Будет интересный рельеф, будет большое количество лестничных маршей. Это как раз тот двор, где можно прямо сказать – программа такая нужна, и никому самостоятельно такой проект не реализовать. Всё идёт ровно по графику, пока опасений никаких нет,рассказал Владислав Пинаев.
Во дворе на Газетной, 41 при проектировании возникли сложности из-за большого количества подземных коммуникаций. Однако все вопросы, по словам Владислава Пинаева, были решены. В связи с этим пришлось отказаться от асфальтированных парковок, они будут грунтовыми.
Напомним, что этом году в проект благоустройства вошли пять дворов. Предварительная сумма строительных работ – около 113 млн рублей. Подрядчиком, выигравшим контракт, стало ООО ГК «Уралстройкомплекс».