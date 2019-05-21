В Нижнем Тагиле рабочие забили дорожный знак экскаватором
Сегодня, 20:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В соцсетях появилось видео, на котором дорожники в Нижнем Тагиле при помощи экскаватора забили в землю опору для знака, пишет телеграм-канал Mash.
Сюжеты: Нижний Тагил
На видео рабочие, которые занимались ремонтными работами, с помощью экскаватора забили металлическую опору в землю. После этого один из рабочих залез в ковш для того, чтобы поднять сам знак.
телеграмм-канал MashВидео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей