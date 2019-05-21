В Свердловской области в четыре раза снизился уровень профессиональной заболеваемости

Также в регионе отмечается уменьшение количества работников, занятых на вредных для здоровья производствах, об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время отчета в Заксобрании.

По словам главы региона в рамках реализации президента РФ по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, в Свердловской области внедряются технологии «бережливой поликлиники», телемедицинских технологий, решается вопрос с кадровым обеспечением, запущен пилотный проект по онкологическому скринингу работников предприятий. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни в регионе превысила отметку в 71 год.

Кроме того, большое внимание уделяется развитию здравоохранения в сельской местности. В 2018 году для муниципалитетов были закуплены 46 ФАПов и передвижной стоматологический кабинет.

Запланировано строительство центра ядерной медицины, где пациенты смогут получать всю современную онкологическую помощь - от диагностики до лечения и мониторинга.