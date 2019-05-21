В Свердловской области за время отопительного сезона произошло 233 аварии

Аварии произошли в 43 муниципалитетах, что составляет 46%. Из 233 аварий 29 были устранены в первые сутки. Больше всего происшествий на теплосетях зафиксировано в Екатеринбурге — 101 авария. В прошлом году в столице Урала произошло в два раза меньше ЧП на теплосетях. В Каменске-Уральском за сезон случилось 13 аварий, в Первоуральске — 9, в Артёмовском — 8, в Сысерти — 7, в Красноуфимске и Арамиле зафиксировано по 5 аварий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед органами власти первостепенные задачи по подготовке к следующему отопительному периоду. Глава региона отметил, что необходимо провести работу по сокращению задолженности потребителей перед энергетиками (сейчас свердловчане задолжали 5,7 миллиарда рублей), также Куйвашев акцентировал внимание на подготовке запасов топлива к предстоящему отопительному сезону.

Основной причиной возросшего числа аварий является износ теплосетей. В целом по региону он составляет 60%. В 2019 году на модернизацию системы ЖКХ выделено 1,5 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.