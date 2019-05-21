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В Свердловской области за время отопительного сезона произошло 233 аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области за время отопительного сезона произошло 233 аварии

Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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