Власти Свердловской области готовы выкупить тагильский госпиталь Тетюхина

Заявление о возможном выкупе госпиталя в Нижнем Тагиле сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед ЗакСо Свердловской области. Глава региона подчеркнул, что встреча с наследниками Тетюхина уже состоялась, и им были предложены различные варианты, среди них и вариант выкупа госпиталя. По словам губернатора, наследники не планируют продажу УКЛРЦ. Куйвашев отметил, что необходимо расширять перечень услуг, оказываемых в госпитале Тетюхина, дополнительное финансирование для этого может быть получено из Фонда медицинского страхования.