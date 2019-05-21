Власти Свердловской области готовы выкупить тагильский госпиталь Тетюхина
Правительство Свердловской области сообщило о готовности выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр у наследников Владислава Тетюхина, пишет интернет-издание Znak.
Заявление о возможном выкупе госпиталя в Нижнем Тагиле сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед ЗакСо Свердловской области. Глава региона подчеркнул, что встреча с наследниками Тетюхина уже состоялась, и им были предложены различные варианты, среди них и вариант выкупа госпиталя. По словам губернатора, наследники не планируют продажу УКЛРЦ. Куйвашев отметил, что необходимо расширять перечень услуг, оказываемых в госпитале Тетюхина, дополнительное финансирование для этого может быть получено из Фонда медицинского страхования.
Владислав Тетюхин скончался 11 апреля 2019 года на 87-м году жизни. Незадолго до его смерти госпиталь лишился части квот, из-за чего оказался под угрозой закрытия. После смерти основателя госпиталя Минздрав Свердловской области сообщил о выделении тагильскому госпиталю квот в размере 193 миллионов рублей.