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Возле резиденции Патриарха Кирилла в Геленджике вырубили деревья из Красной книги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Возле резиденции Патриарха Кирилла в Геленджике вырубили деревья из Красной книги

Сегодня, 11:18ОбществоФото: foto.patriarchia.ru
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