Возле резиденции Патриарха Кирилла в Геленджике вырубили деревья из Красной книги
Сегодня, 11:18ОбществоФото: foto.patriarchia.ru
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Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» нашли свалку строительных отходов вблизи Геленджика, где раньше был лес, сообщает 66.ru. Она находится на склонах горы Димегина, в 500 метрах от летней резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По словам экоактивистов, там росла реликтовая сосна пицундская, которая занесенна в Красную книгу России. Теперь деревья вырублены, место частично завалены мусором.
«В целях маскировки захоронения отходов свалка сверху покрыта слоем грунта», — сообщают активисты.
Московская Патриархия Русской православной церкви получила участок площадью 3,5 гектара в аренду на 49 лет безвозмездного пользования. Участок был получен от министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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