Заммэра Иркутска обвиняется в избиении журналистки

Инцидент произошел 18 мая после конкурса «Почетная семья 2019», сообщает МК. Марченко должна была вручать призы победителем и потом подготовить репортаж, однако Лебедева попыталась воспрепятствовать этому. Остановить журналистку у нее не вышло. После того, как состоялось вручение, заммэра набросилась на Марченко и нанесла ей несколько ударов.

Пострадавшая сняла все побои и написала заявление в полицию. На данный момент идут доследственные мероприятия. Также правоохранители допрашивают свидетелей. Депутат городской думы Иркутска, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Юрий Корнеев отметил, что в характере Лебедевой всегда отмечалось импульсивность и вспыльчивость. Также, отметил он, нередко она использует нецензурную лексику на планерках и унижает своих подчиненных. Некоторым даже пришлось уволится из-за скверного характера своей начальницы.

Корнеев полагает, что, раз дело уже дошло до рукоприкладства, заммера должна покинуть свою должность.