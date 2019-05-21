Житель Екатеринбурга осужден на 9 лет за 67 цементных шариков с наркотиками

1 декабря 2018 года Михаил Ткаченко вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Екатеринбуржец через интернет договорился с ним о распространении крупной партии наркотиков и психотропных веществ. Далее неустановленный гражданин, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, поместил в заранее оговоренный тайник наркотики массой не менее 84 грамм и психотропные вещества массой 25,89 грамма.

Далее Ткаченко зацементировал в шарики наркотические и психотропные вещества и поместил в тайники на территории Екатеринбурга. Всего было размещено 40 цементных шариков с наркотическим веществом и 13 шариков с психотропным веществом.

Однако реализовать наркотические вещества мужчина не успел, так как был задержан правоохранителями. При нем обнаружено еще 14 шариков с наркотиками. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».