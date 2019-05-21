Житель Кировграда предстанет перед судом за убийство мужа сожительницы

Следствием установлено, 30 марта 2019 года обвиняемый пришел в квартиру, где ранее проживал с женщиной. Он намеревался забрать свои вещи, так как из мест лишения свободы вернулся бывший супруг сожительницы. Подозреваемого встретил бывший муж женщины, он начал предъявлять мужчине претензии. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал принесенный с собой нож и нанес оппоненту несколько ударов.

От полученных травм 60-летний потерпевший умер на месте преступления. В отношении жителя Кировграда было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина признал вину в полном объеме. Материалы уголовного дела переданы для утверждения обвинительного заключения.