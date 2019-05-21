Житель Нижнего Тагила осужден на 1 год за кражу 171 тысячи рублей
37-летний тагильчанин приговорен к году лишения свободы за кражу 171 300 рублей, сообщает «Тагильский рабочий».
В августе 2018 года 37-летний житель Нижнего Тагила освободился после отбывания наказания за неповиновение сотрудникам полиции. Спустя 15 дней после освобождения мужчина совершил кражу в поликлинике на улице Окунева. Воспользовавшись тем, что одна из пациенток стояла в очереди к кабинету с открытой сумкой, злоумышленник достал кошелек женщины и скрылся. В кошельке находилась 171 тысяча 300 рублей, деньги пострадавшая планировала положить в банк после посещения в медучреждение.
Преступник возместил ущерб тагильчанке до проведения судебного заседания. Мужчина обратился к суду с просьбой учесть особые обстоятельства и оставить его на свободе. У осужденного имеется годовалый ребенок, а его супруга воспитывает еще двоих своих детей от другого мужа и беременна четвертым ребенком.
Однако, учитывая криминальное прошлое обвиняемого, суд приговорил тагильчанина к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.