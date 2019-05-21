Житель Нижнего Тагила осужден на 1 год за кражу 171 тысячи рублей

В августе 2018 года 37-летний житель Нижнего Тагила освободился после отбывания наказания за неповиновение сотрудникам полиции. Спустя 15 дней после освобождения мужчина совершил кражу в поликлинике на улице Окунева. Воспользовавшись тем, что одна из пациенток стояла в очереди к кабинету с открытой сумкой, злоумышленник достал кошелек женщины и скрылся. В кошельке находилась 171 тысяча 300 рублей, деньги пострадавшая планировала положить в банк после посещения в медучреждение.