Жители Екатеринбурга выйдут на субботник в сквере за Драмтеатром

Представители общественной организации «Парки и скверы Екатеринбурга» планируют согласовать субботник в сквере за Театром драмы после того, как будет демонтировано ограждение.

Будем восстанавливать газон и думать, что делать с дырами в земле от установки свай для забора. Как только будет ясна дата — мы ее анонсируем. Следите и подписывайтесь! говорится в сообщении.