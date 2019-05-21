Жители Екатеринбурга выйдут на субботник в сквере за Драмтеатром
Сегодня, 14:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге общественники анонсировали субботник в сквере за Театром драмы, который планируется организовать после демонтажа ограждения, об этом написано на странице сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети.
Сюжеты: Екатеринбург
Представители общественной организации «Парки и скверы Екатеринбурга» планируют согласовать субботник в сквере за Театром драмы после того, как будет демонтировано ограждение.
Общественники предлагают устранить последствия установки забора вокруг сквера, обещая анонсировать дату проведения субботника позднее.
Будем восстанавливать газон и думать, что делать с дырами в земле от установки свай для забора. Как только будет ясна дата — мы ее анонсируем. Следите и подписывайтесь! говорится в сообщении.
Напомним, митрополит Кирилл назвал забор «символом раздора» и обратился в Фонд Святой Екатерины с призывом демонтировать ограждение. 21 мая утром рабочие начали разбирать забор несмотря на дождь.
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