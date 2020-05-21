Депутаты приняли решение поддержать малый бизнес

Ng.ru пишет, что обеспечительного рода платеж остается у арендодателя. Прежде чем воспользоваться правом, арендатор обращается к арендодателю с предложением относительно снижения арендной платы. При отказе предполагается возможность расторжения договора.

Мера направлена на предприятия малого и среднего бизнеса. Это обусловлено тем, что крупный бизнес в этом сегменте является в преимущественной части иностранными компаниями, располагающими внушительным ресурсом для пережидания кризиса. Малому и среднему бизнесу повезло меньше: компании не могут оплачивать аренду без дохода.