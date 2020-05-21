«Единая Россия» представила общенациональный план по выходу экономики из эпидемии

В частности, они касаются сокращения налоговой нагрузки на сегмент МСП, оказания им мер прямой финансовой поддержки, упрощения процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Помимо этого, часть мер предусматривает повышение доступности жилья для граждан.

«При проектировании объектов нам следует заранее предусмотреть возможность использования зданий и сооружений совместно. То есть не нужно заниматься постройкой отдельно дома культуры, детского сада, службы занятости, центра поддержки бизнеса, а объединить все эти структуры под одной крышей. Следует организовывать именно социокультурные комплексы. Благодаря этому можно будет свести к минимуму расходы государства. В ходе проектных работ нужно заложить возможность перепрофилирования при развитии ЧС, что касается эпидемситуации», — передает слова Турчака Mkset.

В качестве отдельного блока идет партнерство регионов с федеральным центром и друг с другом. В первую очередь, нужно выделять деньги из федеральной казны не только на строительные работы, но и на содержание объектов капитального строительства. А во-вторых, нужно развивать макрорегионы.

Особенное внимание уделят нововведениям в здравоохранении.

«Самое главное - мы обязаны обеспечить защиту нашим врачам. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков на любом уровне. Он должен коснуться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медучреждениях», — уточнил Андрей Турчак.

Кроме всего, предложено изменить систему оплаты труда медработников, а конкретно - разработать единый подход к формированию дополнительных выплат. А также выделить жилье врачам по договорам соцнайма, предоставив в будущем возможность приватизации.

«Важно в будущем также исключить дефицит аппаратов ИВЛ, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создание оперативного запаса медикаментов, медицинских изделий и оборудования, а также предусмотреть систему его регулярного обновления», — добавил Андрей Турчак.

Некоторые предложения коснутся сферы образования. Так, предложено на уровне закона закрепить понятие «дистанционное образование» — с целью максимального освобождения учителей от работы с бумагами. А также включить в разделы общенационального плана пункт об обеспечении учеников школ компьютерами для обучения дома.

В трудовое законодательство тоже следует внести поправки — рынок труда должен стать более гибким. Первым заместителем руководителя фракции ЕР в Госдуме Андреем Исаевым было предложено закрепить право персонала «на удаленке» оставаться офлайн. В ситуациях, когда вследствие производственной необходимости или ЧС это право будет нарушено, предлагается платить за этот труд как за сверхурочные работы.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий возглавил региональную рабочую группу в Свердловской области. В нее вошли депутаты Заксобрания региона из фракции ЕР, которые являются председателями ряда профильных комитетов. Заместителем руководителя группы является Вячеслав Погудин, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по социальной политике. Состав группы также будет дополнен представителями бизнес-сообщества и исполнительных органов госвласти.