ФСС оплатит больничные листы пенсионеров напрямую

Россияне в возрасте 65 лет и старше, которые соблюдают вызванный распространением коронавируса режим самоизоляции, могут получить больничные листы с 12 по 29 мая. Однако они должны соответствовать следующим условиям: не работать в онлайн-режиме и не находиться в отпуске. 15 мая правительство РФ внесло изменения во временные правила оформления листов нетрудоспособности для работающих пенсионеров. Об этом сообщают “Новые известия”.

Больничный можно оформить без вызова врача на дом. При выдаче листа нетрудоспособности будут учитываться те электронные данные, которые работодатель направляет в Фонд социального страхования (ФСС). Никаких дополнительных документов и заявлений сдавать не нужны. Когда ФСС получит сведения от работодателя, то перешлет их в медицинскую организацию, которая уже на следующий день составит электронный листок нетрудоспособности.

ФСС оплатит работнику новые больничные листы, так же, как и старые. Деньги будут переведены в течение недели со дня оформления больничного. Расчет размера пособия идет по общим для всех правилам. Дни, которые работник провел на больничном, оплачиваются в полном размере, если стаж работы превышает восемь лет. Для расчета принимается во внимание средняя зарплата за два года, однако она не должна быть больше среднего максимального заработка в 69 041,10 рубля в месяц.