Куйвашев предложил свердловским выпускникам «заказать» онлайн-концерт
Сегодня, 18:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram предложил выпускникам провести выпускные в удаленном режиме и организовать онлайн-концерт.
Сюжеты: Коронавирус
К сожалению, выпускные тоже пройдут не в том формате, на который мы все изначально рассчитывали. Тем не менее, мне бы очень хотелось вас чем-то порадовать,написал губернатор.
По его словам, сейчас в школах предлагаются различные варианты выпускных — видеопоздравления от учителей, флешмобы с фотографиями выпускников и другие. Также появилась идея организации онлайн-концерта с участием популярных музыкантов.
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