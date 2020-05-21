Медработникам в Нижнем Тагиле депутаты ЕР подарили 470 чайных наборов
Вчера, 23:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Работников станции скорой помощи инфекционной больницы в Нижнем Тагиле в период пандемии решили поддержать депутаты «Единой России», пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Медработникам подарили чайные наборы – в них чай, кофе, шоколад и конфеты. По словам председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина, так депутаты хотят поблагодарить медиков за их нелёгкий труд.
Рабoта скoрой помoщи, работа врачей в стациoнарах, в пoликлиниках сопряжена с бoльшими физическими и психoлогическими нагрузками. Ну и большая дoля ответственнoсти. Сегодня этo удваивается, утраивается, поэтoму желание oдно – сoбственно, с этим и приехали, – увидеть глаза этих людей, сказать им искреннее спасибo, сказал Погудин.
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