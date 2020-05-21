Мэрия Нижнего Тагила раздала управлениям 1 920 литров дезинфицирующих средств
Сегодня, 16:17ОбществоФото: pixabay.com
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Управления администрации Нижнего Тагила получили 1 920 литров дезинфицирующих средств, а также маски, перчатки и комбинезоны для работы во время пандемии коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно постановлению администрации, подразделения получили дезинфицирующие средства в количестве 1 920 штук объемом 1 литр, 930 масок и 1 000 перчаток. Кроме того, управлению социальных программ и семейной политики выдали 30 защитных комбинезонов.
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Напомним, ранее глава города Владислав Пинаев подписал постановление о том, что коммунальные службы смогут компенсировать затраты на покупку дезинфицирующих средств.
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