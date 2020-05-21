Мэрия Нижнего Тагила раздала управлениям 1 920 литров дезинфицирующих средств

Согласно постановлению администрации, подразделения получили дезинфицирующие средства в количестве 1 920 штук объемом 1 литр, 930 масок и 1 000 перчаток. Кроме того, управлению социальных программ и семейной политики выдали 30 защитных комбинезонов.