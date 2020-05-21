Объединение детсадов в Тагиле запустило проект об истории дошкольных учреждений ВМЗ

Принять участие в проекте предложили людям, которые пребывали в любой период времени в детских садах № 110, 53, 69, 102, 134, 163, 170, 46, 178, 195, 205 и яслях № 11. Сотрудники попросили предоставить фотографии из семейного архива. Как рассказала TagilCity.ru руководитель объединения «Маячок» Надежда Давыдова, был создана творческая группа из педагогов, которые в ближайшее время будут собирать исторические материалы о детских садах в музеях и архивах. Проект будет создан исходя из полученной информации о дошкольных учреждениях ВМЗ и людях, работавших там.

Проект будет называться немножко по-другому. Мы посмотрим какую информацию люди соберут, а потом выстроим тему проекта. У нас обязательно будет рассказ о людях, которые стояли у истоков дошкольного образования, но мы больше будем говорить об отдельных дошкольных учреждениях — о детских садах ВМЗ. Мы будем рассказывать историю прошлого и до настоящих дней, а также взгляд в будущее, поделилась Надежда Давыдова.