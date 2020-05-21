Самоизоляция, день пятьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 93 человека.

При этом на карте Роспотребнадзора отмечено 95 случаев.

На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено 95 случаев заболевания COVID-19

Врачи в Нижнем Тагиле направили в Министерство здравоохранения жалобу на отсутствие доплат за работу с коронавирусными пациентами. По их словам, выплаты были сделаны не всем.

Медики из Нижнего Тагила пожаловались в Минздрав на невыплаты за работу с COVID-19

Роспотребнадзор запустил в Свердловской области «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и летнего отдыха. Отдельный номер телефона предусмотрен и для тагильчан.

В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по летнему детскому отдыху

Заключенные одной из колоний в городе начали шить одноразовые противочумные костюмы для медиков.

В Нижнем Тагиле заключенные начали шить одноразовые противочумные костюмы

В городе продолжается активная обработка мест общего пользования и подъездов. Кроме того, дезинфицируются и квартиры зараженных коронавирусом. Сотрудники одной из дезбригад рассказали, как они работают во время пандемии.

Сотрудники дезбригады в Нижнем Тагиле рассказали о работе во время пандемии

Управления администрации Нижнего Тагила получили дезинфицирующие средства, а также медицинские маски, перчатки и комбинезоны для работы в период пандемии.

Мэрия Нижнего Тагила раздала управлениям 1 920 литров дезинфицирующих средств

В Нижнем Тагиле стартовала всероссийская акция ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Каждый желающий может принять в ней участие.

В Нижнем Тагиле проходит всероссийская акция ко Дню защиты детей

Новый молодежный театр в своей группе во «Вконтакте» напоминает, что жители города могут заказать сказки по телефону. В этот раз предлагается послушать произведения зарубежной литературы — Кристине Нёстлингер, Братья Гримм и Шарль Перро. Для подачи заявки достаточно написать в личные сообщения группы свой номер телефона и удобное время для звонка.

Центральная городская библиотека на своей страничке во «Вконтакте» сообщает о том, что с 18 по 24 мая проходит Неделя музыкальных театров. Так, на сайте «Большие гастроли — онлайн» будут в прямом эфире показаны оперы, оперетты, мюзиклы и балеты российских театров.

Несмотря на пасмурную погоду, жители города выходят на улицы. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, предоставляемый Яндексом. По данным на 19.00 он составляет 2,9 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию исключительно для ознакомления. Она не может быть использована для оценки среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области по последним данным выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом в 31 муниципалитете региона. Общее количество больных достигло 3308 человек.