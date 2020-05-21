Сотрудники дезбригады в Нижнем Тагиле рассказали о работе во время пандемии

Это квартиры, подъезды, общественные места где бывали люди с подтвержденным коронавирусом.

Когда у жильца дома подтверждается COVID-19, то подъезд обрабатывается дезинфекторами. Осуществляется вся процедура в специальных костюмах и с применением аппаратов аэрозольного распыления. Прежде чем отправиться на обработку помещения, специалисты осматривают друг друга на отсутствие открытых мест, а также проверяют оборудование.

Работают дезинфекторы бригадами по пять человек. В одну бригаду входит водитель, инструктор, два меддезинфектора и эпидемиолог. Последний занимается выявлением контактов заболевшего.

При этом, у заболевших граждан квартиры обрабатываются полностью, даже замачивается посуда. Кроме того, проводится дезинфекция и рабочего места зараженного. После завершения всех процедур бригада направляется в санпропускник. Туда в мешке привозят то, что забрали из квартир.

Вся бригада и автомобиль также проходят дезинфекцию, все вещи обрабатываются в печах при температуре в 90 градусов в течение получаса. Тут же обрабатываются постельные принадлежности из очага заражения.

В город проводится обязательная обработка подъездов. От большинства компаний города поступили заявки.