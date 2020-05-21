Сотрудники дезбригады в Нижнем Тагиле рассказали о работе во время пандемии
Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в течение пандемии коронавируса продезенфицировали почти 70 тысяч квадратных метров площадей, сообщает «Телекон-ТВ».
Это квартиры, подъезды, общественные места где бывали люди с подтвержденным коронавирусом.
Когда у жильца дома подтверждается COVID-19, то подъезд обрабатывается дезинфекторами. Осуществляется вся процедура в специальных костюмах и с применением аппаратов аэрозольного распыления. Прежде чем отправиться на обработку помещения, специалисты осматривают друг друга на отсутствие открытых мест, а также проверяют оборудование.
Работают дезинфекторы бригадами по пять человек. В одну бригаду входит водитель, инструктор, два меддезинфектора и эпидемиолог. Последний занимается выявлением контактов заболевшего.
При этом, у заболевших граждан квартиры обрабатываются полностью, даже замачивается посуда. Кроме того, проводится дезинфекция и рабочего места зараженного. После завершения всех процедур бригада направляется в санпропускник. Туда в мешке привозят то, что забрали из квартир.
Вся бригада и автомобиль также проходят дезинфекцию, все вещи обрабатываются в печах при температуре в 90 градусов в течение получаса. Тут же обрабатываются постельные принадлежности из очага заражения.
В город проводится обязательная обработка подъездов. От большинства компаний города поступили заявки.
На данный момент в Нижнем Тагиле трудятся пять бригад. Все сотрудники ежедневно сдают тесты на коронавирус.