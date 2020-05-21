Уральские предприниматели устроили «похороны» бизнеса в гробу у торгового центра

Видео с «похорон» было размещено в паблике «Палата № 6 Заречный» во «Вконтакте».

На нем видно, как напротив закрытого торгового центра установили вельветовый гроб и венки. Через несколько минут начала играть музыка из песни «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“», и к гробу начали подходить люди с цветами и плакатами с надписями: «Заплати налоги, умирай спокойно», «SOS. Мы своевременно платили налоги в казну, а нас кинули».

Таким способом предприниматели решили «похоронить» собственный бизнес, так как не выдержали натиска пандемии. Из 120 арендаторов торгового центра «Галактика», возле которого прошло мероприятие — больше половины разорились.

Как пишет «Комсомольская правда», управляющий ТКЦ Александр Чермаков рассказал, что уговорил коллег не выходить с гробом на площадь напротив местной администрации. На данный момент участников и организаторов разыскивают полиция и прокуратура.

По словам Чермакова, в ТЦ открыт только продуктовый магазин. За апрель месяц убытки составили 58 миллионов рублей.