Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбург доставили вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса
Сегодня, 10:09Общество
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Вчера, 20 мая, из Якутии в Екатеринбург прибыл специальный авиарейс, на борту которого находились 36 вахтовых рабочих с нефтегазоконденсатного месторождения Талакан, где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Рабочих сразу направили в обсерватор на карантин. Все 36 человек являются жителями Свердловской области.
Остальных вахтовиков из Якутии отправили на том же борту в Астрахань и Волгоград.
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