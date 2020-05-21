В Екатеринбурге заведено дело о педофилии после видео девочки про «дядю Стасика»

Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело завели сразу же после появления ролика в сетях, сейчас оно находится в активной стадии расследования.

Напомним, зимой 2020 года екатеринбурженка сняла видео, на котором шестилетняя девочка рассказывает как к ее маме часто приходит «дядя Стасик». По словам девочки, он заставлял ее целовать половые органы, предлагал алкоголь и сигареты. Мать ребенка домогательства со стороны сожителя отрицала.