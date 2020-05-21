В Екатеринбурге заведено дело о педофилии после видео девочки про «дядю Стасика»
Сегодня, 16:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на местного жителя заведено уголовное дело после того, как шестилетняя девочка обвинила его в сексуальных домогательствах. Видео с признанием девочки записала соседка в январе этого года, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело завели сразу же после появления ролика в сетях, сейчас оно находится в активной стадии расследования.
Напомним, зимой 2020 года екатеринбурженка сняла видео, на котором шестилетняя девочка рассказывает как к ее маме часто приходит «дядя Стасик». По словам девочки, он заставлял ее целовать половые органы, предлагал алкоголь и сигареты. Мать ребенка домогательства со стороны сожителя отрицала.
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