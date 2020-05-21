В Екатеринбурге зажглись «лучи добра» в поддержку тех, кто борется с коронавирусом
Сегодня, 14:17ОбществоФото: 66.ru
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Вчера, 20 мая, в 23.00 стартовала всероссийская акция #ЛУЧИДОБРА в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса и находится на самоизоляции, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге 11 ивент-площадок, в том числе Tele-Club, Екатеринбург-Экспо и Клуб «Ц», в 23.00 включили прожекторы. Так город поддержал акцию.
Кроме того, прожекторы зажгутся на ивент-площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. Продлится акция до 23 мая.
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