В Нижнем Тагиле поисковой отряд ABRIS набирает волонтеров для спасения людей

Отряд уже принимал участие в поисках на территории Нижнего Тагила и пригорода. Однако волонтерам приходилось ездить из Первоуральска. Поэтому было решено найти волонтеров среди тагильчан.

На данный момент работу отряда на территории Нижнего Тагила координирует Павел Фетисов. Он имеет образование спасателя, но работать по профессии не стал.

Он рассказал, что в отряд требуются люди, хорошо ориентирующиеся на местности — как в Нижнем Тагиле, так и пригороде. Нужны добровольцы с личным транспортом, готовые помочь доставить волонтеров на места поиска и обратно, а также охотники, грибники, знающие местность. Кроме того, для выездов требуются люди с собаками, обученными на поиск.