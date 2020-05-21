В Нижнем Тагиле семье необоснованно отказали в предоставлении жилья

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проверила исполнение жилищного законодательства администрацией города по обращению местной жительницы.

28 октября 2019 года женщина обратилась в администрацию города с заявлением о признании нуждающейся в жилом помещении. Однако ей было отказано. Причиной стало то, что не прошло пять лет с момента, как граждане намеренно ухудшили свои жилищные условия.

Также было установлено, что в предыдущие пять лет заявитель проводил отчуждение долей размером от 7,05 до 16,1 квадратных метров. Даже с учетом данного факта, на каждого члена семьи приходилась площадь меньше установленной нормы. Соответственно, оснований для отказа в признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий не было.

По результатам проверки администрации города вынесено представление с требованием устранить нарушения законодательства. Кроме того, заявление должно быть рассмотрено повторно.