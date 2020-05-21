В Нижнем Тагиле разыскивается 49-летний любитель спиртных напитков
Сегодня, 18:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает 49-летнего Василия Путилова, который 10 мая ушел из дома на улице Доменная, 35 и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявление о розыске в ОП № 16 подала мать пропавшего. Отмечается, что мужчина склонен к употреблению алкоголя. Кроме того, он и раньше уходил из дома на непродолжительное время, но всегда возвращался.
Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 175-178 см, овальное лицо, тонкие губы, короткие прямые темные волосы, светлые глаза. В день пропажи был одет в джинсы, коричневую рубашку, черные туфли.
Всех, кому извeстно местонахoждение Вaсилия Путилoва, прoсят позвoнить по тeлефону 8(3435)97-64-02, либo в группу розыскa 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02.
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Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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