В Нижнем Тагиле шесть НКО получили субсидии на реализацию социальных проектов

В этом году на субсидии было подано 16 заявок, одна из них была отклонена и не допущена к участию в конкурсе. В ходе голосования было принято решение определить шесть мест в качестве призовых и признать данные проекты победителями.

Так, победителями стали местное отделение областной общественной организации ветеранов с проектом «Ветераны», а также отделение общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового красного знамени общество слепых» с проектом «Рука в руке».

Центр спортивных субкультур «Прорыв» получил субсидию для проведения чемпионата в Свердловской области по уличной атлетике. Кроме того, субсидия выделена поисковому отряду «Скорпион». На эти деньги планируется обучать волонтеров и приобрести новое оборудование.

Получил деньги и городской родительский комитет. Он планирует создать «Курсы благородных девиц», а также местная организация сохранения и развития башкирской культуры «Курултай Башкир города Нижнего Тагила» реализует проект «Подвигом славны твои земляки».