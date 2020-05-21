В Нижнем Тагиле за 2,1 миллиона рублей снесут здание наркологического диспансера
21 мая, 11:15ОбществоФото: google.maps
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Департамент государственных Свердловской области разместил закупку по поиску подрядчика для сноса здания наркологического диспансера ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» по адресу: Черноморская, 3 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 2,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным технической инвентаризации по состоянию на 19 июля 2017 года, износ здания составляет 53%. Согласно документации закупки, подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком проект организации работ по сносу здания, провести разборку объекта, перевезти и утилизировать строительный мусор, а также сделать планировку площадей бульдозером.
Срок работ — не более 30 дней с момента заключения контракта. Гарантийные обязательства действуют в течение двух лет.
Заявки на участие в аукционе подаются до 1 июня.
Напомним, в апреле администрация Нижнего Тагила искала подрядчика для сноса разрушенного многоквартирного дома по адресу: Боровая, 33. Согласно аукционной документации, объект уже разрушен на 95%.
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