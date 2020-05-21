В Нижнем Тагиле за 2,1 миллиона рублей снесут здание наркологического диспансера

По данным технической инвентаризации по состоянию на 19 июля 2017 года, износ здания составляет 53%. Согласно документации закупки, подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком проект организации работ по сносу здания, провести разборку объекта, перевезти и утилизировать строительный мусор, а также сделать планировку площадей бульдозером.

Срок работ — не более 30 дней с момента заключения контракта. Гарантийные обязательства действуют в течение двух лет.

Заявки на участие в аукционе подаются до 1 июня.