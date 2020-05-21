В Нижнем Тагиле заключенные начали шить одноразовые противочумные костюмы
Сегодня, 10:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Заключенные ИК-5, расположенной в Нижнем Тагиле, начали шить одноразовые противочумные костюмы, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
18 мая ГУФСИН России по Свердловской области был заключен договор. Он предполагает изготовление 3,5 тысяч изделий из санбона. По данным на 20 мая уже было пошито 244 комплекта.
В пресс-службе ведомства изданию пояснили, что ранее в ИК-5 было сшито несколько сотен тысяч масок для лица. Кроме того, заключенные занимаются изготовлением и других швейных изделий.
Уральские колонии занимаются пошивом средств индивидуальной защиты с начала пандемии. Первый контракт был заключен с ИК-2 в Екатеринбурге.
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