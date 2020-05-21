В Нижнем Тагиле заключенные начали шить одноразовые противочумные костюмы

18 мая ГУФСИН России по Свердловской области был заключен договор. Он предполагает изготовление 3,5 тысяч изделий из санбона. По данным на 20 мая уже было пошито 244 комплекта.

В пресс-службе ведомства изданию пояснили, что ранее в ИК-5 было сшито несколько сотен тысяч масок для лица. Кроме того, заключенные занимаются изготовлением и других швейных изделий.