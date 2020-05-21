В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по летнему детскому отдыху

Тагильчане могут задавать свои вопросы по будням с 9.00 до 17.00. Работать «горячая линия» будет до 3 июня.

В сообщении сказано, что специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания. Кроме того, они расскажут, какие нормативные гигиенические требования предъявляются к данной категории товаров. Также консультации осуществляются по требованиям к услугам детского отдыха.