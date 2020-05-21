В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по летнему детскому отдыху
Сегодня, 11:29ОбществоФото: pixabay.com
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С 20 мая в Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и летнего отдыха, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане могут задавать свои вопросы по будням с 9.00 до 17.00. Работать «горячая линия» будет до 3 июня.
В сообщении сказано, что специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания. Кроме того, они расскажут, какие нормативные гигиенические требования предъявляются к данной категории товаров. Также консультации осуществляются по требованиям к услугам детского отдыха.
Обратиться к специалистам можно по телефону: 8 (3435) 41-83-62, либо обратившись по бесплатному номеру 8 800 5554943 в Единый консультационный центр Роспотребнадзора.
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