В предстоящие выходные в Нижнем Тагиле ожидаются теплая погода и дожди
Сегодня, 13:59ОбществоФото: pixabay.com
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По данным Гисметео, в выходные 23 и 24 мая в Нижнем Тагиле ожидается теплая и солнечная погода, но при этом в течение дня будут дожди.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 23 мая, с утра и до 17.00 ожидается пасмурная погода, а вечером — небольшие дожди. Температура воздуха прогреется от +12 до +17 градусов. Скорость ветра будет достигать от двух до семи метров в секунду.
В воскресенье, 24 мая, в течение дня ожидаются небольшие дожди, а к вечеру выйдет солнце. Температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Кроме того, ожидается ветер с порывами от двух метров в секунду. К вечеру порывы могут достигать 16-19 метров в секунду.
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