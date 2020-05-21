В предстоящие выходные в Нижнем Тагиле ожидаются теплая погода и дожди

В субботу, 23 мая, с утра и до 17.00 ожидается пасмурная погода, а вечером — небольшие дожди. Температура воздуха прогреется от +12 до +17 градусов. Скорость ветра будет достигать от двух до семи метров в секунду.

В воскресенье, 24 мая, в течение дня ожидаются небольшие дожди, а к вечеру выйдет солнце. Температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Кроме того, ожидается ветер с порывами от двух метров в секунду. К вечеру порывы могут достигать 16-19 метров в секунду.