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#300лет
В России принят закон о создании единого реестра жителей страны
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В России принят закон о создании единого реестра жителей страны

Сегодня, 16:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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