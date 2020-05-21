В Свердловской области установят штрафы за шум в «часы тишины»

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, о введении часов тишины просили пенсионеры, родители маленьких детей и другие жители области, которые из-за ограничительных мер по коронавирусу вынуждены проводить больше времени дома.

9 июня законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания. Если документ одобрят, то за шум в дневное время нарушителям будет грозить штраф: гражданам — от 500 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 1 до 5 тысяч рублей, юридическим — от 3 тысяч до 7 тысяч рублей.