В Свердловской области установят штрафы за шум в «часы тишины»
Сегодня, 17:17ОбществоФото: pixabay.com
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Законодательное собрание Свердловской области подготовило законопроект о «часах тишины» в многоквартирных домах. Теперь за шум с 13 до 15 часов может грозить штраф, сообщили в пресс-службе Заксобрания.
По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, о введении часов тишины просили пенсионеры, родители маленьких детей и другие жители области, которые из-за ограничительных мер по коронавирусу вынуждены проводить больше времени дома.
9 июня законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания. Если документ одобрят, то за шум в дневное время нарушителям будет грозить штраф: гражданам — от 500 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 1 до 5 тысяч рублей, юридическим — от 3 тысяч до 7 тысяч рублей.
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