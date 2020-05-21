В Свердловской области в два раза снизился пассажиропоток междугородних рейсов

Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

В этот же период в 2019 году осуществлялось около трех тысяч рейсов в сутки. На данный момент в условиях пандемии осуществляется около двух тысяч поездок.

Из-за начала дачного сезона в регионе постепенно растет число пассажиров.