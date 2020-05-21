В Свердловской области в два раза снизился пассажиропоток междугородних рейсов
Сегодня, 10:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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За время пандемии коронавируса в Свердловской области в два раза уменьшился пассажиропоток на межмуниципальных автобусных маршрутах, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
В этот же период в 2019 году осуществлялось около трех тысяч рейсов в сутки. На данный момент в условиях пандемии осуществляется около двух тысяч поездок.
Из-за начала дачного сезона в регионе постепенно растет число пассажиров.
Также Старков сообщил, что с 18 мая пригородные электрички перешли на летнее расписание, с учетом потребностей дачников и садоводов. Кроме того, увеличили число вагонов и рейсов на наиболее востребованных направлениях.
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