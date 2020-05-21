В здании тубдиспансера в Нижнем Тагиле отремонтируют систему вентиляции

По данным документации закупки, подрядчик проведёт демонтажные работы, установит вентиляцию, а также воздухораспределители, решетки и принадлежности для систем вентиляции. В перечень обязанностей входит устройство пароизоляции и электромонтажные работы.

Ремонт систем вентиляции будет проходить в течение 40 рабочих дней с момента заключения контракта. Гарантийные срок работ — 36 месяцев.

Заявки на участие в аукционе подаются до 1 июня.