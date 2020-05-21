В здании тубдиспансера в Нижнем Тагиле отремонтируют систему вентиляции
Сегодня, 10:57ОбществоФото: pixabay.com
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В здании ГБУЗ СО Противотуберкулёзный диспансер № 3 в Нижнем Тагиле по адресу улица Монтажников, 90, строение 2 отремонтирую систему вентиляции пищеблока. Цена контракта - два миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным документации закупки, подрядчик проведёт демонтажные работы, установит вентиляцию, а также воздухораспределители, решетки и принадлежности для систем вентиляции. В перечень обязанностей входит устройство пароизоляции и электромонтажные работы.
Ремонт систем вентиляции будет проходить в течение 40 рабочих дней с момента заключения контракта. Гарантийные срок работ — 36 месяцев.
Заявки на участие в аукционе подаются до 1 июня.
Напомним, в здании терапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле проведут ремонт четырех отделений. На это выделено более двух миллионов рублей. Подрядчик также должен установить автоматическую систему вентиляции.
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