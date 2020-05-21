Выгодные покупки продуктов онлайн в Екатеринбурге

Как правило, непростой и долгий: сначала она уехала с мясокомбината, далее посетила один или два склада поставщиков, переехала в распределительный центр торговой сети и наконец попала в магазин около вашего дома, а затем уже переехала в ваш холодильник. Знаете ли вы, что сейчас можно купить продукты более коротким путём? Заказать ту самую колбасу прямо на складе с доставкой на дом, минуя магазин. Почему это может быть актуально? На складе - вы можете купить колбасу без наценки магазина, а по ценам поставщика, то есть на 25-50% дешевле. И конечно, меньше звеньев в транспортировке - это гарантия качества и надлежащего хранения.

Как же купить колбасу без похода в магазин? Теперь это можно сделать на сайте OTKOROBKI.RU - сайт показывает предложения складов поставщиков, вы видите ассортимент, цены, выбираете любимые продукты и оформляете заказ с доставкой на дом. При получении, проверяете заказ и оплачиваете удобным для вас способом. Удобно, выгодно и очень экономно.

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