Жителей Екатеринбурга с коронавирусом госпитализируют в другие города региона
Сегодня, 12:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жителей Екатеринбурга, у которых подтвержден коронавирус, размещают не только в городских больницах, но и в других населенных пунктах Свердловской области, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Источник издания в администрации города подтвердил, что населенные пункты, входящие в агломерацию столицы, начали принимать екатеринбуржцев с подтвержденным диагнозом. Он отметил, что больницах Екатеринбурга свободные койки имеются. По его словам, ситуация с загрузкой больниц оценивается утром и даются приказы по маршрутизации пациентов.
Свердловский оперативный штаб также подтвердил, что пациенты госпитализируются согласно маршрутизации — в отделения больниц, подготовленных для работы с коронавирусом.
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