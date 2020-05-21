Жителей Екатеринбурга с коронавирусом госпитализируют в другие города региона

Источник издания в администрации города подтвердил, что населенные пункты, входящие в агломерацию столицы, начали принимать екатеринбуржцев с подтвержденным диагнозом. Он отметил, что больницах Екатеринбурга свободные койки имеются. По его словам, ситуация с загрузкой больниц оценивается утром и даются приказы по маршрутизации пациентов.