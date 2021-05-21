Алексей Иванов займет пост президента ЕВРАЗа

Алексей Иванов будет назначен на должность президента ЕВРАЗа с 1 сентября 2021 года. Александр Фролов принял решение покинуть пост. Он будет уволен с 31 августа, но останется неисполнительным членом совета директоров.

С 1 сентября будет назначен новый президент холдинга ЕВРАЗ Алексей Иванов, который занимает пост старшего вице-президента с 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Фото: Официальный сайт ЕВРАЗ Алексей Иванов с 2011 по 2015 год руководил дивизионом «Сталь» ЕВРАЗа. С 2009 года руководил дивизионом «Сибирь». В 2005–2009 годы был старшим заместителем финансового директора. Александр Фролов был президентом холдинга с 18 января 2007 года. Трудился на разных должностях в «ЕвразМеталл» с 1994 года. С начала 2006 года по конец 2008 года являлся председателем совета директоров «ЕВРАЗ Групп». Является действующим членом советов директоров ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская угольная компания», угольная компания ОАО ОУК «Южкузбассуголь» и EVRAZ Inc. NA.в 2019 году занял 40 место в топе из 200 богатейших предпринимателей в РФ и 838-е место в мире (по версии журнала Forbes).

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