Алексей Иванов займет пост президента ЕВРАЗа

Алексей Иванов займет пост президента ЕВРАЗа
Алексей Иванов займет пост президента ЕВРАЗа
Сегодня, 18:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Алексей Иванов будет назначен на должность президента ЕВРАЗа с 1 сентября 2021 года. Александр Фролов принял решение покинуть пост. Он будет уволен с 31 августа, но останется неисполнительным членом совета директоров.

С 1 сентября будет назначен новый президент холдинга ЕВРАЗ Алексей Иванов, который занимает пост старшего вице-президента с 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Фото:Официальный сайт ЕВРАЗ

Алексей Иванов с 2011 по 2015 год руководил дивизионом «Сталь» ЕВРАЗа. С 2009 года руководил дивизионом «Сибирь». В 2005–2009 годы был старшим заместителем финансового директора.

Александр Фролов был президентом холдинга с 18 января 2007 года. Трудился на разных должностях в «ЕвразМеталл» с 1994 года. С начала 2006 года по конец 2008 года являлся председателем совета директоров «ЕВРАЗ Групп».

Является действующим членом советов директоров ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская угольная компания», угольная компания ОАО ОУК «Южкузбассуголь» и EVRAZ Inc. NA.в 2019 году занял 40 место в топе из 200 богатейших предпринимателей в РФ и 838-е место в мире (по версии журнала Forbes).

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