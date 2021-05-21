Дегтярев выбил звание «Город трудовой доблести» для Комсомольска-на-Амуре

Дегтярев выбил звание «Город трудовой доблести» для Комсомольска-на-Амуре
Дегтярев выбил звание «Город трудовой доблести» для Комсомольска-на-Амуре
Сегодня, 03:15ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
20 мая Правительство Российской Федерации приняло окончательное решение о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Таким образом, были отмечены заслуги его жителей, отдавших все силы поддержке фронта. Указ о присвоении почетного звания подписал Владимир Путин.

Напомним, общественность Комсомольска-на-Амуре обратилась с вопросом о получении городом данного статуса к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Он идею поддержал и лично передал просьбу комсомольцев президенту. Тот пообещал рассмотреть ее «самым благожелательным образом», пишет transsibinfo.com.

Напомним, в положении о присвоении звания «Город трудовой доблести» сказано, что оно присваивается городам, жители которых внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Речь идет о производстве продукции для военных и гражданских нужд, самоотверженности и массовом трудовом героизме.

Основанием для присвоения данного звания является награждение предприятий госнаградами: орденами, медалями, переходящими Красными знаменами Госкомитета обороны. Также рассматриваются награды, полученные работниками за трудовую доблесть и факты трудового героизма в период ВОВ.

Глава региона поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре и отметил, что теперь предстоит выбрать место памятного сквера, в котором установят соответствующий знак. Дегтярев призвал горожан проявить активность в этом серьезном вопросе.

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