Дегтярев выбил звание «Город трудовой доблести» для Комсомольска-на-Амуре

Напомним, в положении о присвоении звания «Город трудовой доблести» сказано, что оно присваивается городам, жители которых внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Речь идет о производстве продукции для военных и гражданских нужд, самоотверженности и массовом трудовом героизме.